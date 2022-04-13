Каждая вторая компания РФ продолжает принимать меры по борьбе с COVID-19 – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России каждая вторая компания продолжает проводить мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекций, сообщает RT со ссылкой на данные опроса, проведенные сервисом по поиску работы SuperJob.
Согласно исследованию, почти половина компаний (49%) продолжают борьбу с COVID-19 на рабочих местах. Речь идет о вакцинации сотрудников, регулярной дезинфекции помещений, переводе работников на удаленку, термометрии и наличии санитайзеров.
Некоторые компании продолжают закупать средства индивидуальной защиты для персонала.
Также опрос показал, что сотрудники ряда российских организаций по-прежнему регулярно сдают ПЦР-тесты. Кроме того, в некоторых компаниях работники могут получить оплачиваемые выходные для прохождения вакцинации или ревакцинации.
При этом каждая третья компания не проводит мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, говорится в опросе.
В исследовании приняли участие представители тысячи работодателей из всех регионов РФ.
Ранее в ВОЗ заявили о распространении нового штамма коронавируса XE. Его обнаружили британские ученые. Результаты предварительных исследований экспертов организации свидетельствуют о том, что XE на 10% заразнее "Стелс-Омикрона".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко до этого предупредил о возможном росте заболеваемости по коронавирусу в конце мая – июне 2022 года. Он подчеркнул, что в настоящее время в РФ падает заболеваемость COVID-19, однако под наблюдением по-прежнему остаются порядка 200 тысяч человек. Особое внимание министр призвал уделять лицам старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания.
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