Эксперты оценили биологическую опасность самого заразного варианта коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 усомнился, что новый вариант "Омикрон"-штамма ХЕ вызовет очередную мощную волну заболеваемости COVID-19 в России.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о распространении нового варианта "Омикрон"-штамма ХЕ. Отмечается, что он является самой заразной мутацией коронавируса. По наблюдениям экспертов, XE на 10% заразнее BA.2, известного также как "Стелс-Омикрон".





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук XE – это такой гибрид BA.1 и BA.2. Появилась некая новая подлиния с общими свойствами. Симптомы те же самые, там абсолютно нет никаких отличий. И тяжелые, и легкие формы, как было и при BA.1, и BA.2.

Эксперт также добавил, что точных данных о заразности XE пока нет, есть только предположения. Крючков считает, что даже если новый вариант "Омикрон"-штамма действительно окажется более контагиозным по сравнению с предыдущими, это не приведет к мощным волнам заболеваемости в России.

"Я не думаю, что это будет крупная история. Свойства у вируса чуть лучше, но не знаю, достаточно ли это для того, чтобы вызвать очередную мощную волну. Пока непонятно. XE распространяется, но темпы распространения сейчас не настолько мощные. Он не идет такими темпами, как "Омикрон", – отметил иммунолог.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков также не уверен в том, что новый вариант коронавируса может представлять еще большую опасность для людей. Об этом он рассказал в интервью с Москвой 24.





Евгений Тимаков врач-инфекционист XE – это гибрид "Омикрона" первого и второго типа. У нас большая часть в стране уже проконтактировала и с первым, и вторым типом. Соответственно, если новый вариант приобрел свойства от двух этих типов, то для нас он не должен быть биологически опасен.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в РФ не было зафиксировано случаев инфицирования вариантом коронавируса XE. По его словам, в стране большинство заражений (до 80%) сегодня приходится на "Стелс-Омикрон".

