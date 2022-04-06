В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с вариантом коронавируса XE в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России не обнаружено случаев заражения новым вариантом коронавируса XE, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"В России случаев выявления заражений вариантом XE не обнаружено, хотя на сам "Стелс-Омикрон" BA.2 приходится до 80% всех новых случаев", – рассказал Хафизов РИА Новости.
Он отметил, что "Стелс-Омикрон" привел к высоким уровням заболеваемости в Китае из-за сравнительно низкой иммунизации населения. По его словам, большинство жителей Китая не переболели коронавирусом, а во время Олимпиады инфекцию могли завезти в страну, после чего она распространилась.
"Однако жители Поднебесной были крайне дисциплинированными в части вакцинации, в связи с чем на фоне роста заболеваемости не наблюдается высокой летальности", – добавил он.
Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов заявил, что в Великобритании обнаружили еще более заразный штамм коронавируса, чем "Стелс-Омикрон", – XE. По словам эксперта, высока вероятность, что этот штамм рано или поздно придет в Россию. Но когда именно это произойдет, покажет время.
В свою очередь, Камиль Хафизов выразил мнение, что вариант коронавируса ХЕ вряд ли приведет к новым подъемам заболеваемости. По словам эксперта, результаты анализов специалистов из Великобритании показывают, что новая мутация XE может быть примерно на 10% более заразна, чем изначальный вариант BA.2. Последний был самым заразным за всю историю пандемии.
При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия в мире пока еще далека от окончания, коронавирус продолжает мутировать и остается опасным. В ВОЗ выразили мнение, что пандемия не завершится нигде, пока не закончится повсеместно.
В Роспотребнадзоре оценили опасность нового варианта коронавируса ХЕ
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