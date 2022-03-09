В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пандемия коронавируса в мире далека от завершения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Она не закончится нигде, пока не закончится повсеместно", – цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что вирус продолжает эволюционировать и остается опасен. Гебрейесус напомнил, что с начала пандемии от COVID-19 скончались более 6 миллионов человек.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет Всемирная организация здравоохранения вряд ли объявит о завершении пандемии коронавируса. В качестве примера он привел пандемию туберкулеза, которая никуда не уходит. Специалист убежден, что COVID-19 останется таким же заболеванием, а число заражений будет периодически то возрастать, то уменьшаться.
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