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общество

18:00

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пандемия коронавируса в мире далека от завершения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Она не закончится нигде, пока не закончится повсеместно", – цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что вирус продолжает эволюционировать и остается опасен. Гебрейесус напомнил, что с начала пандемии от COVID-19 скончались более 6 миллионов человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет Всемирная организация здравоохранения вряд ли объявит о завершении пандемии коронавируса. В качестве примера он привел пандемию туберкулеза, которая никуда не уходит. Специалист убежден, что COVID-19 останется таким же заболеванием, а число заражений будет периодически то возрастать, то уменьшаться.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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