Ученый оценил вероятность полного исчезновения "Дельта"-штамма коронавируса в России

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"Дельта"-штамм коронавируса может полностью исчезнуть в России. Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в беседе с ТАСС.

Специалист отметила, что уже наблюдалось такое развитие событий, например, в вытеснении предыдущих подлиний коронавируса SARS-CoV-2 геновариантом "Дельта".

Черкашина подчеркнула, что Роспотребнадзор постоянно мониторит циркуляцию вариантов вируса в России. По данным ведомства на 1 марта, доля "Омикрон"-штамма среди выявляемых случаев заражения превысила 95%. В свою очередь, на долю "Дельта"-штамма пришлось чуть более 4%.

Ранее ученый оценил риск тяжелого течения "Омикрон"-штамма у привитых от COVID-19. Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов отметил, что риски у вакцинированных заболеть тяжело при заражении "Омикроном" примерно такие же, как и для сезонного гриппа. По его мнению, опасность повторного заболевания увеличивается из-за распространения в России сразу двух штаммов COVID-19.