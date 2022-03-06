Ученый оценил риск тяжелого течения "Омикрон"-штамма у привитых от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вакцинация против коронавируса снизила риск тяжелого течения заболевания, считает директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.

Поэтому, подчеркнул специалист, риски у вакцинированных заболеть тяжело при заражении "Омикроном" примерно такие же, как и для сезонного гриппа.

"Омикрон" по сути перешел в формат простудных заболеваний, но это относится только к тем, кто привился и ревакцинировался. Для непривитых риски остаются значительно высокими", – приводит слова Ризванова ТАСС.

Он добавил, что риск повторного заболевания увеличивается из-за распространения в России сразу двух штаммов COVID-19. В частности, подчеркнул эксперт, иммунитет к "Дельте" оказывается менее эффективным против "Омикрона" и наоборот.

"Таким образом, возникает опасность, что человек в течение относительно короткого времени может переболеть как одним штаммом, так и другим. То есть то, что человек переболел, не гарантирует, что он не заразится другим штаммом", – заключил он.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала, что заразившиеся подвидом "Омикрон"-штамма BA.2 чаще всего сталкиваются с такими симптомами, как усталость, головокружение, потеря обоняния, кашель.