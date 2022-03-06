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общество

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Эксперт перечислила основные симптомы подвида "Омикрон"-штамма ВА.2

обществомедицина

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала, с какими симптомами чаще всего сталкиваются пациенты, заразившиеся подвидом "Омикрон"-штамма BA.2.

По словам эксперта, чаще всего болезнь проявляется в виде усталости и головокружения, также иногда встречается потеря обоняния.

"Кроме того, заболевание может сопровождаться кашлем, чиханием и болью в горле", – приводит слова Черкашиной ТАСС.

В настоящее время доля подвида "Омикрон"-штамма ВА.2 в России составляет порядка 8%. Об этом Черкашина рассказала ранее. Она подчеркнула, что различные тест-системы для ПЦР-диагностики коронавируса успешно детектируют данный подвид "Омикрона".

Ранее главврач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко рассказала, что пациенты "Омикрон"-штаммом чаще всего жалуются на выраженную головную боль, слабость, диспепсические явления, сухой, непродуктивный кашель и нарушение стула.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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