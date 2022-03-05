Врач перечислила основные симптомы пациентов с "Омикроном"

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Главврач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко рассказала, на что чаще всего жалуются пациенты с "Омикрон"-штаммом.

Среди основных симптомов специалист назвала выраженную головную боль, слабость, диспепсические явления, сухой, непродуктивный кашель и нарушение стула.

По словам врача, принципиальный набор жалоб у пациентов с "Омикроном" остался примерно такой же, как и при "Дельта"-штамме, однако менее выраженный.

"То есть нет такой высокой лихорадки у большей части пациентов, как была при "Дельта"-штамме, нет такой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани, поэтому пневмонии имеют место быть, но они среднетяжелого течения", – приводит слова Лысенко РИА Новости.

Ранее врач-кардиолог Филипп Копылов рассказал, что люди, перенесшие COVID-19 даже в легкой форме, подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Он отметил, что восстановить работу сердца и сосудов можно не только лекарствами, но и здоровым образом жизни. Например, следует заниматься физическими нагрузками, ограничить соль в рационе, сбросить вес, отказаться от курения и алкоголя.

