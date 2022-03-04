Врач перечислил методы восстановления сердца и сосудов после COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Согласно исследованиям, люди, перенесшие COVID-19 даже в легкой форме, подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний. О том, как помочь организму восстановить сердце и сосуды, рассказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, врач-кардиолог Филипп Копылов.

Так, в Сети часто советуют людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, в течение двух недель после выздоровления принимать антикоагулянты – кроверазжижающие препараты. По словам специалиста, подобное лечение необходимо только тяжелым больным, кроме того, его должен назначать врач.

"Антикоагулянты нужны пациентам со средней и тяжелой формой ковида в острой фазе заболевания. В таких случаях кроверазжижающие препараты действительно полезны, улучшают выживаемость, снижают частоту осложнений", – рассказал Копылов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Также, отмечает специалист, антикоагулянты могут понадобиться тем, у кого после болезни в крови повышен уровень С-реактивного белка или D-димера. Всем остальным же они не нужны.

После COVID-19 эффективными могут оказаться антидепрессанты, обладающие психотропным действием. Как объясняет специалист, исследования показывают, что такие препараты способны снижать показатели воспаления внутренней выстилки кровеносных сосудов, причем данный эффект наблюдается только у больных коронавирусом.

Из-за воспаления сосудов на их стенках начинают расти холестериновые бляшки, что ведет к необходимости применения статинов, продолжил Копылов. Сейчас препараты из группы статинов считаются одними из наиболее эффективных для пациентов с проблемами кровообращения в результате коронавируса. Тем не менее назначать их тоже должен врач.

По словам кардиолога, восстановить работу сердца и сосудов можно не только лекарствами, но и здоровым образом жизни. Например, следует заниматься физическими нагрузками, ограничить соль в рационе, сбросить вес, отказаться от курения и алкоголя.

Ранее врач-отоларинголог Ольга Мальченко рассказала, что кашель при штамме коронавируса "Омикрон" возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани, поэтому его нельзя лечить муколитическими средствами, которые вызывают мокроту. По ее словам, в таком случае нужно использовать препараты, подавляющие приступы кашля. Также рекомендуются ингаляции, в том числе с минеральной водой и различными лекарствами.

