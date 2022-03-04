Биолог назвала главные ошибки при выборе теста на "Омикрон"-штамм COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала главные ошибки покупателей тестов на COVID-19. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Однозначно эксперт предостерегла от приобретения тестов, предназначенных для забора крови. Для диагностики потребуются тесты для изъятия материала из горла и носа.
В случае самодиагностики следует покупать системы, которые выявляют антиген коронавируса. Также подойдут тесты, предназначенные специально для "Омикрон"-штамма COVID-19.
Для удобства рекомендуется применять тесты с круглой щеткой для забора биоматериала из горла. Если такой найти не удалось, можно взять мазок из носа той же палочкой, что и из горла.
Главным требованием при проведении диагностики остается запрет на тестирование после еды и напитков.
В феврале доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, что ПЦР-тест более чувствителен к коронавирусу, но для подтверждения факта заражения достаточно и экспресс-диагностики.
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