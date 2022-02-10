Иммунолог объяснил разницу между экспресс- и ПЦР-тестом на COVID-19

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил "Известиям" разницу между экспресс- и ПЦР-тестом на COVID-19.

По словам эксперта, ПЦР-тест является более чувствительным к вирусу, но для подтверждения диагноза достаточно и экспресс-теста. При этом может наблюдаться различие в результатах тестирований, что связано с временем взятия мазка и хранением, пояснил Жемчугов.

Иммунолог также отметил, что сегодня количество бессимптомных больных в шесть раз больше, чем тех, кто болеет с признаками COVID-19. Именно у таких пациентов результаты тестирований могут быть отрицательными, но спустя время у них появляются антитела.

Ранее в Оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что теперь диагноз "COVID-19" в России может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста. Подтверждать его результат ПЦР-тестом больше не требуется.

До этого Минздрав РФ опубликовал приказ, согласно которому россияне с 21 февраля смогут получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Документ будет формироваться автоматически на основании данных из информационного ресурса по COVID-19.

Срок действия сертификата, полученного на основании теста на антитела, составит шесть месяцев с даты получения результатов исследования.

