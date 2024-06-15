Штангистка Орлова заняла первое место на Играх БРИКС

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Российская штангистка Виктория Орлова выиграла золотую медаль в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории более 81 килограмма на Играх БРИКС. Соревнования проводятся в Казани, передает ТАСС.

Спортсменка показала результат 234 килограмма (101 килограмм в рывке и 133 килограмма в толчке). Второе место заняла белорусская штангистка, подняв 233 килограмма, третье – россиянка Анна Зубко с результатом 221 килограмм.

Ранее российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова стали победителями произвольной программы в рамках Игр БРИКС. По итогам соревнования они смогли набрать 233,0779 балла. На втором месте оказались спортсмены из Таиланда, на третьем – из Узбекистана.