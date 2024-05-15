Гимнастка Батыршина и футболист Карадениз стали послами Игр БРИКС

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Российская гимнастка Яна Батыршина и бывший полузащитник футбольного клуба "Рубин" Гекдениз Карадениз стали послами Игр БРИКС. Церемония посвящения состоялась в рамках форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". Об этом пишет ТАСС.

Батыршина сказала, что рада быть послом на соревнованиях международного уровня в Казани, которая является ее исторической родиной.

"Казань – один самых спортивных городов нашей страны, где не раз проходили международные крупнейшие соревнования на самом высочайшем уровне. И я уверена, что Игры БРИКС запомнятся надолго", – добавила она.

Ранее в министерстве спорта РФ сообщили, что все страны БРИКС подтвердили свое участие в Играх в Казани, которые будут проходить с 12 по 23 июня. В программу состязаний в этом году включили порядка 29 видов спорта.

В прошлом году Сборная РФ заняла первое место в медальном зачете Игр стран БРИКС в Дурбане. Всего российские спортсмены завоевали 59 медалей, из которых 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.

