Матыцин: все страны БРИКС подтвердили участие в Играх в Казани

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Все страны БРИКС подтвердили участие в Играх в Казани, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин во время выступления на форуме "Мы вместе. Спорт".

По его словам, всего ожидаются участники из более 50 стран.

"Изначально Игры БРИКС планировались в скромном формате, проект не новый, он берет начало в 2018 году. Но нами, Минспортом совместно с Республикой Татарстан, было принято решение об открытом формате", – рассказал он.

Таким образом, были приглашены не только страны БРИКС, но и другие государства.

Ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что присоединения к БРИКС ожидают в текущий момент 25 государств. На предстоящем саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены.

До этого министерство спорта РФ отправило белорусским атлетам приглашения принять участие в Играх БРИКС и зимней Спартакиаде.

