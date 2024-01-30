Шерпа ЮАР заявил, что страны глобального севера стучат в двери БРИКС

Фото: 123RF/lkpro

Заинтересованность к деятельности стран, входящих в объединение БРИКС, увеличивается, в связи с чем даже развитые страны Запада постепенно задумываются о присоединении к союзу для налаживания сотрудничества. Об этом рассказал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал на встрече в рамках российского председательства, передает ТАСС.

По его словам, ориентация глобального Севера на БРИКС является положительным сигналом, так как объединение не собирается идти против Запада. Он отметил, что присоединиться к союзу уже решили порядка 30 стран.

"Нам кажется, что это вотум доверия тому, чем занимается объединение, тем принципам, которые мы исповедуем, и тем целям, которые мы ставим перед собой. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении", – подчеркнул Суклал.

Шерпа ЮАР в БРИКС заключил, что объединение следует принципам равенства, инклюзивности, а также взаимодействия в рамках всего мирового сообщества.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Саудовская Аравия вместе с другими государствами, перечисленными Владимиром Путиным, с 1 января стала членом БРИКС.

О вступлении Саудовской Аравии в БРИКС 1 января сообщало местное телевидение. Отмечалось, что участие в объединении позволит королевству укрепить его положение на мировой арене.



В БРИКС официально пригласили шесть новых стран