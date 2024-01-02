Саудовская Аравия стала полноценным членом БРИКС – СМИ

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Саудовская Аравия официально вошла в состав БРИКС. Об этом сообщает государственное телевидение королевства.

"Королевство Саудовская Аравия получило полноценное членство в организации БРИКС среди шести других государств, что укрепит его положение на мировой арене", – говорится в сообщении.

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло России. Согласно опубликованной концепции Кремля, председательство РФ будет направлено на обеспечение преемственности и дальнейшее укрепление СНГ.

Владимир Путин ранее заявил, что в состав объединения хотят войти около 30 стран. Для этого, по его словам, будут прорабатываться модальности новой категории стран-партнеров БРИКС.



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