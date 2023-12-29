Президент Аргентины Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС – СМИ

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Президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС. Об этом сообщает Infobae.

Отмечается, что политик несколько дней назад направил письма, в которых заявил о выходе страны из многостороннего форума БРИКС. О решении он сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе и президенту Бразилии Луле да Силве.

Милей победил на выборах в Аргентине 20 ноября. Политик уже предложил ряд мер: долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Также он выступает против вступления страны в БРИКС.

Между тем посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что новое правительство южноамериканской страны во главе с президентом дало понять, что не собирается пересматривать подписанные с Россией соглашения.

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