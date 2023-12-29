Новые власти Аргентины заверяют, что не собираются пересматривать соглашения с РФ – посол

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Новое правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем дало понять, что не собирается пересматривать подписанные с Россией соглашения. Об этом заявил посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

"Первые контакты с руководством Аргентины, включая президента, вице-президента, министра иностранных дел, показывают, что, несмотря на весь эпатаж, который окружал пришествие во власть команды Милея, есть основания полагать, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся, несмотря на те приоритеты, которые публично заявлены – на США, Израиль, Запад в целом", – приводит его слова РИА Новости.

Посол подчеркнул, что власти Аргентины заверили его в том, что ревизии подписанных документов или отката назад по каким-либо направлениям не будет.

По мнению Феоктистова, Милей занял напористую ревизионистскую линию в отношении внешней политики, прежде всего к соседним странам. Однако, подчеркивает посол, к России сохраняется особое отношение.

"В контактах с нами до нас доводят такой политический сигнал, что с Россией готовы поддерживать диалог, готовы взаимодействовать, готовы продвигать отношения с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество", – отметил Феокситов.

Кроме того, посол заявил, что Аргентина традиционно придерживалась принципиальной позиции о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе на Украину, и РФ рассчитывает, что новое правительство продолжит придерживаться данного принципа.

Милей победил на выборах в Аргентине 20 ноября. Правый политик уже предложил несколько скандальных мер: долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Вместе с тем он выступает против вступления страны в БРИКС.

Первым заявлением Милея после победы стало обещание сотрудничать со всеми странами "свободного мира". Также он назвал ситуацию в стране, где бедность превысила 40%, критической.