Президент Аргентины подписал указ о более чем 300 экономических реформах

Фото: 123RF/kajicom

Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аргентинского лидера.

Тем не менее эти реформы еще должны будут пройти обсуждение в парламенте страны.

"Цель – начать путь по реструктуризации нашей страны, вернуть ей свободу и начать убирать огромное количество барьеров, которые задерживают экономическое развитие", – заявил Милей в своем обращении к нации.

Среди предлагаемых реформ лидер страны перечислил приватизацию, отказ от регулирования цен, либерализацию экспорта и прочие.

Ранее сообщалось, что в центре Буэнос-Айреса прошел протест против экономической политики нового правительства Аргентины. На митинг собрались сотни человек, среди них были целые семьи с маленькими детьми.

Участники акции перекрыли одну из центральных улиц города. Местные полицейские окружили протестующих, а также, предположительно, применили слезоточивый газ.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что правый либертарианский политический вектор Хавьера Милея может закончиться для Аргентины катастрофой.