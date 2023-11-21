Пушков не исключил катастрофы в Аргентине из-за политики нового президента

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Правый либертарианский политический вектор избранного накануне на президентских выборах Аргентины Хавьера Милея может закончиться для страны катастрофой. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на члена Совета Федерации Алексея Пушкова.

Он напомнил, что Милей предлагал ввести в Аргентине вместо национальной валюты американский доллар, а также выступал против участия Аргентины в БРИКС.

"Избранник большой части аргентинской молодежи. Не имеющие ни ориентиров, ни убеждений молодые люди с айфонами вместо мозгов голосуют не пойми за кого", – заключил Пушков.

О победе Милея на выборах президента в Аргентине стало известно в ночь на 20 ноября. Крайне правый политик предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Кроме того, он выступает против вступления Аргентины в БРИКС.

Первым заявлением Милея после победы стало обещание сотрудничать со всеми странами "свободного мира". Также ранее новый президент республики назвал ситуацию в стране, где бедность превысила 40%, критической.

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