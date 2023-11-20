20 ноября, 17:07Политика
Пауза в торгово-экономических отношениях с Аргентиной неизбежна – посол РФ
Фото: 123RF/alekstaurus
Пауза в торгово-экономических отношениях РФ и Аргентины неизбежна. Однако существуют объективные факторы, которые указывают в обе стороны развития взаимосвязей, сообщил посол РФ в стране Дмитрий Феоктистов в эфире телеканала "Россия 24".
Как он отметил, после начала спецоперации на Украине появились сложности в торговом обороте между государствами. Дипломат подчеркнул, что Хавьер Милей не настроен против сотрудничества в бизнесе.
"Как сейчас будет чувствовать себя бизнес, сказать сложно. Напряглись и Китай, и Бразилия. Эти страны тоже берут некую паузу. Требуются разъяснения", – добавил Феоктистов.
О победе Милея на выборах президента в Аргентине стало известно в ночь на 20 ноября. Крайне правый политик предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Кроме того, он выступает против вступления Аргентины в БРИКС.
Позже Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с победой. Президент РФ заявил, что рассчитывает на развитие стратегического партнерства с Аргентиной в разных сферах, а также на продолжение конструктивного диалога по актуальным международным вопросам.
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