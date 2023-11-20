20 ноября, 07:57Политика
Кандидат на пост главы МИД Аргентины заявила, что страна не вступит в БРИКС
Фото: 123RF/kajicom
Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино после прошедших президентских выборов в стране заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нет", – ответила она на вопрос, присоединится ли страна к БРИКС с 1 января 2024 года.
Мондино добавила, что не понимает, почему к объединению возникает такой интерес. При этом она уточнила, что правительство Хавьера Милея, выигравшего выборы в Аргентине, не имеет ничего ни за, ни против БРИКС.
По ее словам, на данный момент правительству непонятно, в чем выгода Аргентины.
"Если потом окажется, что выгода есть, мы проанализируем это", – заключила Мондино.
О победе Милея на выборах президента в Аргентине стало известно в ночь на 20 ноября. Политик придерживается крайне правых взглядов и предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Кроме того, он выступает против вступления Аргентины в БРИКС.
При этом в ходе своего выступления перед сторонниками после победы Милей подчеркнул, что собирается работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее. По его словам, обязательствами правительства будут демократия, свободная торговля и мир.
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