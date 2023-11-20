Путин поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

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Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах в Аргентине. Об этом сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", – подчеркнул он.

Кроме того, президент РФ заявил, что рассчитывает на развитие стратегического партнерства с Аргентиной в разных сферах, а также на продолжение конструктивного диалога по актуальным международным вопросам.

"Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия", – заключил российский лидер.

О победе Милея на выборах президента в Аргентине стало известно в ночь на 20 ноября. Крайне правый политик предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Кроме того, он выступает против вступления Аргентины в БРИКС.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал избрание Милея в качестве нового президента Аргентины, заявив, что Россия выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной. При этом он подчеркнул, что Москва уважительно отнеслась к выбору граждан Аргентины, где накануне состоялись выборы президента.

Россия продолжит работать над влиянием БРИКС в мире – Путин