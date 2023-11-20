Песков прокомментировал победу Милея на выборах президента в Аргентине

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Россия выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ждем как раз прояснения по многим вопросам, которые будут касаться двусторонних отношений. Аргентина – очень важная страна в Южной Америке", – отметил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ указал, что Москва уважительно отнеслась к выбору граждан Аргентины, где накануне состоялись выборы президента.

По его словам, у России хорошие взаимоотношения с этой страной.

Кроме того, Песков добавил, что в Кремле в курсе предвыборных заявлений нового президента Аргентины Хавьера Милея. Однако ориентироваться они будут по тем высказываниям, которые аргентинский глава сделает уже после своей инаугурации.

О победе Милея на выборах президента в Аргентине стало известно в ночь на 20 ноября. Крайне правый политик предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Кроме того, он выступает против вступления Аргентины в БРИКС.