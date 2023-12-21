В Буэнос-Айресе прошли протесты против политики новых властей Аргентины

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В центре Буэнос-Айреса прошел протест против экономической политики нового правительства Аргентины. Участники акции перекрыли одну из центральных улиц города. Об этом сообщает РИА Новости.

На митинг собрались сотни человек, среди них были целые семьи с маленькими детьми. Местные полицейские окружили протестующих, а также, предположительно, применили слезоточивый газ.

Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги и двигались в сторону центральной площади. Однако через некоторое время участники протестов начали постепенно расходиться.

Ранее сообщалось, что в президента Аргентины Хавьера Милея во время парада после церемонии его инаугурации кинули стеклянную бутылку. Она пролетела в нескольких сантиметрах от головы Милея, когда тот стоял в открытом автомобиле со своей сестрой Кариной и махал рукой собравшимся гражданам. Бутылка попала в шею полицейскому, ему оказали медпомощь.

О победе Милея на выборах стало известно в ночь на 20 ноября. Правый политик предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Вместе с тем он выступает против вступления страны в БРИКС.