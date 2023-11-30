Аргентина заявила, что не будет вступать в БРИКС

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Правительство президента Аргентины Хавьера Милея, который только недавно был избран на свой пост, заявило о нежелании вступать в БРИКС. Соответствующее решение передает советник новоизбранного главы государства по внешней политике и будущий глава аргентинского МИД Диана Мондино в соцсети X.

"Аргентина не войдет в БРИКС", – сообщила она.

О победе Милея на выборах президента в Аргентине стало известно в ночь на 20 ноября. Крайне правый политик предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Кроме того, он выступает против вступления страны в БРИКС.

Первым заявлением Милея после победы стало обещание сотрудничать со всеми странами "свободного мира". Также ранее новый президент республики назвал ситуацию в стране, где бедность превысила 40%, критической.



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