Путин предостерег власти Аргентины от перехода на доллар из-за риска утраты суверенитета

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Логика властей Аргентины в решении перейти на доллар понятна, однако подобное может стать значительной утратой суверенитета. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "Итогов года".

"Всем известна идея вновь избранного президента Аргентины (Хавьера Милея. – Прим. ред.) перейти на доллар внутри страны. Это суверенное решение каждой страны, но в Аргентине инфляция, по-моему, 143%", – заявил российский лидер.

По мнению Путина, опора на доллар может спровоцировать серьезные социально-экономические последствия.

Милей предлагал ввести в Аргентине вместо национальной валюты американский доллар, а также выступил против участия Аргентины в БРИКС. Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя подобное, заявил, что вектор политики Милея в действии может обернуться катастрофой для Аргентины. По его словам, выбор в пользу политика сделала молодежь.

