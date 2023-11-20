РФ с уважением относится к результатам выборов президента в Аргентине – МИД РФ

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Россия с уважением относится к результатам президентских выборов в Аргентине, соответствующее заявление министерства иностранных дел России размещено на сайте дипломатического ведомства.



"По имеющейся информации, выборы прошли без серьезных нарушений", – уточняется на сайте МИД.

Российское ведомство отметило, что надеется на дальнейшее сотрудничество и укрепление дружбы между РФ и Аргентиной в рамках стратегического партнерства.

"Готовы к продолжению усилий по развитию отношений во всех областях, взаимодействию на многосторонних площадках в интересах построения справедливого миропорядка", – уточнили в МИД.

19 ноября в южноамериканской стране состоялся второй тур президентских выборов, где победу одержал кандидат от объединения партий либертарианского толка "Свобода наступает" Хавьер Милей, набравший 56% голосов.

Вторым кандидатом был министр экономики, представитель правящей партии Серхио Масса, который получил 44% голосов и уже признал свое поражение.

Новый глава государства придерживается крайне правых взглядов и, в частности, предлагал ранее широко использовать доллар в экономике, провести массовую приватизацию и отказаться от сотрудничества с Бразилией, Китаем и РФ в пользу США.

Первым заявлением Милея после победы стало обещание сотрудничать со всеми странами "свободного мира". Также ранее новый президент республики назвал ситуацию в стране, где бедность превысила 40%, критической.





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