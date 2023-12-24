БРИКС не следует превращать из объединения в организацию с секретариатом – Лавров

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В настоящий момент не следует реформировать БРИКС из объединения в полноценную организацию с секретариатом. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров телеканалу НТВ.

Он подчеркнул, что БРИКС - это не организация, а объединение, которое не следует превращать в формальную организацию с секретариатом.

"Это не нужно, по крайней мере на данном этапе, на относительно длительную перспективу", – сказал Лавров.

В воскресенье, 24 декабря, в МИД Центрально-Африканской Республики заявили о желании стать участником БРИКС, однако пока ЦАР не соответствует критериям. Как отметила глава ведомства, республика имеет потенциал, который необходим для экономически сильной страны.