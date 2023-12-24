В МИД ЦАР заявили о желании стать участником БРИКС

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Центрально-Африканская Республика хотела бы стать членом БРИКС, однако пока не соответствует критериям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Сильви Байпо-Темон.

"Сейчас нужно не терять почву под ногами и быть реалистами. Потому что также есть определенный ряд критериев. Отвечает ли ЦАР этим критериям? Сегодня – нет, но она сосредоточится на том, чтобы суметь стать страной, восставшей из пепла, страной, которую уважают", – подчеркнула она.

Как отметила глава ведомства, республика имеет потенциал, который необходим для экономически сильной страны. Вместе с тем ЦАР планирует расширить сотрудничество со странами БРИКС для получения поддержки, сказала министр.

Ранее Байпо-Темон сообщила, что страна готова обсуждать с РФ добычу алмазов в республике для укрепления экономического сотрудничества. Для этого российской стороне необходимо провести переговоры с соответствующими отраслевыми министерствами ЦАР, указала дипломат. По словам Байпо-Темон, республика открыта для любой стороны, которая захочет помочь ЦАР придать цену ее ресурсам.

До этого посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что республика заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране. По его словам, численность российских военных инструкторов в стране составляет 1 890 человек.

Дипломат подчеркивал, что армия Центральноафриканской Республики с поддержкой российских инструкторов разгромила большую часть местных банд.

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