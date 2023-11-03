ЦАР хочет увеличить контингент российских военных инструкторов – посол РФ

Фото: ТАСС/AP

Центрально-Африканская Республика заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране. Об этом заявил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"С июля количество российских инструкторов не изменилось. Существующего контингента вполне достаточно для оказания содействия властям ЦАР в обеспечении безопасности в стране", – приводит его слова ТАСС.

Бикантов подчеркнул, что ЦАР при этом заинтересован в увеличении количества российских инструкторов. По его словам, сейчас в стране численность российских военных инструкторов составляет 1 890 человек.

Ранее сообщалось, что президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже дал жесткий отказ на предложение о выводе российских инструкторов из ЦАР.

В конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сотен человек. В своем заявлении Лавров обратил внимание на то, что Центрально-Африканская Республика изначально официально обратилась к частной военной компании, когда Европа решила свернуть там свою антитеррористическую деятельность.