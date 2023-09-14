РФ заинтересована в усилении координации с новым руководством Габона – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Переворот в Габоне не должен повлиять на многоплановые связи с РФ. Москва планирует поддерживать диалог и контакты, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Ведомство отметило, что в РФ заинтересованы в усилении координации с новым руководством Габона совместных шагов в ООН и других структурах.

"Готовы продолжать работу с целью определения проектов, которые могли бы придать импульс дальнейшему развитию плодотворной кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах", – говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что рассматривают Габон как одного из важных партнеров в Африке. Ведомство уточнило, что отношения стран являются традиционно дружественными.

Утром 30 августа действующего президента страны Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже президента поместили под домашний арест и принудительно отправили в отставку с сохранением гражданских прав. Мятежники заявили, что покончат с действующим в стране режимом – Ондимба возглавил Габон сразу после своего отца, который находился у власти больше 40 лет.

Тогда же, 30 августа, президентом переходного периода был назначен возглавивший мятеж командующий местной республиканской гвардией генерал Брис Олиги Нгема.

Мятежники в Габоне назначили Бриса Олиги Нгему главой страны на переходный период