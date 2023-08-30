Президента Габона поместили под домашний арест – СМИ

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Президента Габона Али Бонго Ондимба поместили под домашний арест, сообщает AFP со ссылкой на военных, захвативших власть в африканской стране.

Кроме того, сообщается, что его сын задержан.

Ранее говорилось, что местонахождение президента в настоящее время неизвестно. Последний раз его видели 26 августа во время голосования на выборах главы государства.

Утром 30 августа действующего президента африканской страны Али Бонго Ондимба переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов. Позднее военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

В частности, они решили распустить сенат, национальное собрание и конституционный суд. Военные заявили, что покончат с действующим в стране режимом.

Ранее СМИ сообщали, что оппозиция во главе с кандидатом в президенты Альбертом Ондо Оссой 28 августа предлагала действующему главе Габона передать власть без кровопролития. Они заявляли, что их собственные подсчеты голосов якобы указывают на их победу, однако подтверждений этому не было.

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