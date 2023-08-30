Посольство РФ в Габоне не получало данных о пострадавших из-за мятежа россиянах

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Информация о пострадавших в результате госпереворота в Габоне гражданах РФ не поступала в российское посольство в стране. Об этом сообщили представители ведомства.

"Такой информации к нам не поступало", – передает РИА Новости сообщение дипломатов.

Также посольство отметило, что на фоне напряженной ситуации в Габоне были приняты дополнительные меры безопасности в отношении сотрудников дипмиссии и членов их семей.

"В стране действует чрезвычайное положение", – уточнили там.

По информации Reuters, в настоящее время неизвестно, где находится президент Габона Али Бонго Ондимба. Последний раз его видели 26 августа во время голосования на выборах главы африканского государства.

"Не было никаких немедленных сообщений о местонахождении Али Бонго Ондимбы, которого в последний раз видели публично голосующим на выборах в субботу", – отмечается в материале.

В свою очередь, местное правительство не предоставило никакую дополнительную информацию.

Как отмечает радио Europe1, оппозиция во главе с кандидатом в президенты Альбертом Ондо Оссой 28 августа предлагала действующему главе Габона передать власть без кровопролития. Они заявляли, что их собственные подсчеты голосов якобы указывают на их победу, однако подтверждений этому не было.

Утром 30 августа действующего президента африканской страны Али Бонго Ондимба переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов.

Позднее мятежные военные в Габоне объявили о закрытии границ страны до дальнейшего распоряжения. Высокопоставленный офицер выступил по национальному телевидению и сообщил, что военные захватили власть.

В частности, военные в Габоне решили распустить сенат, национальное собрание и конституционный суд.

В свою очередь, в посольстве РФ сообщили, что обстановка в столице остается спокойной.



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