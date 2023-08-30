В посольстве РФ рассказали об обстановке в столице Габона

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ambrugabon

Обстановка в столице Габона Либревиле остается спокойной. Угроз для посольства РФ нет, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

"У нас пока тишина, безопасности посольства ничего не угрожает", – отмечается в сообщении.

До этого мятежные военные в Габоне объявили о закрытии границ страны до дальнейшего распоряжения. Высокопоставленный офицер выступил по национальному телевидению и сообщил, что военные захватили власть в стране.

В частности, военные в Габоне решили распустить сенат, национальное собрание и конституционный суд.

Утром 30 августа действующего президента африканской страны Али Бонго Ондимба переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов.

В конце июля в Нигере произошел государственный переворот, военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, а командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции