09:14Политика
В посольстве РФ рассказали об обстановке в столице Габона
Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ambrugabon
Обстановка в столице Габона Либревиле остается спокойной. Угроз для посольства РФ нет, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
"У нас пока тишина, безопасности посольства ничего не угрожает", – отмечается в сообщении.
До этого мятежные военные в Габоне объявили о закрытии границ страны до дальнейшего распоряжения. Высокопоставленный офицер выступил по национальному телевидению и сообщил, что военные захватили власть в стране.
В частности, военные в Габоне решили распустить сенат, национальное собрание и конституционный суд.
Утром 30 августа действующего президента африканской страны Али Бонго Ондимба переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов.
В конце июля в Нигере произошел государственный переворот, военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, а командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.
Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции
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