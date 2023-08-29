Алжир предложил ввести 6-месячный период для урегулирования кризиса в Нигере

Фото: AP Photo/Sam Mednick

Алжир предложил установить в Нигере 6-месячный переходный период под контролем гражданской власти для урегулирования кризиса. С подобным заявлением выступил глава МИД Алжира Ахмед Аттаф.

Он уточнил, что гражданская власть будет управляться согласованной фигурой, передает Al Mayadeen.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Мятежники рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями.

Во вторник, 22 августа, власти Алжира отказали Франции в использовании их воздушного пространства для проведения военной операции на территории Нигера. В Алжире выступили за дипломатическое урегулирование конфликта.

Позднее стало известно, что генеральный секретарь МИД Алжира Лунес Маграман посетит с визитом Нигер по поручению президента страны Абдельмаджида Теббуна 24 августа.

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции