Любое внешнее военное вмешательство в Нигер грозит катастрофическими последствиями – армия

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Любое внешнее военное вмешательство в Нигер грозит катастрофическими последствиями для населения и страны, заявило военное командование ВС Нигера в Twitter.

Отмечается, что армия решила присоединиться к заявлению мятежников. Такое решение военные объясняют стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность президента.

Также штаб ВС Нигера призвал Силы обороны и безопасности сохранить боеспособность для борьбы с террористами и организованной преступностью.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума захватили мятежники. Позже стало известно, что лидера страны удерживают в его резиденции. Сообщалось, что с Базумом все в порядке.

На фоне произошедшего на центральных улицах Ниамея собрались манифестанты, выражающие поддержку Базуму. По ним участники мятежной группы открыли предупредительный огонь.

Сам свергнутый лидер Нигера в обращении к населению выразил надежду на сохранение достижений, которых государству удалось достичь в период его президентства. Об этом, по его словам, позаботятся жители, любящие демократию и свободу.



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