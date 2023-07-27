13:59Политика
Любое внешнее военное вмешательство в Нигер грозит катастрофическими последствиями – армия
Фото: ТАСС/AP/Sam Mednick
Любое внешнее военное вмешательство в Нигер грозит катастрофическими последствиями для населения и страны, заявило военное командование ВС Нигера в Twitter.
Отмечается, что армия решила присоединиться к заявлению мятежников. Такое решение военные объясняют стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность президента.
Также штаб ВС Нигера призвал Силы обороны и безопасности сохранить боеспособность для борьбы с террористами и организованной преступностью.
26 июля президента Нигера Мохамеда Базума захватили мятежники. Позже стало известно, что лидера страны удерживают в его резиденции. Сообщалось, что с Базумом все в порядке.
На фоне произошедшего на центральных улицах Ниамея собрались манифестанты, выражающие поддержку Базуму. По ним участники мятежной группы открыли предупредительный огонь.
Сам свергнутый лидер Нигера в обращении к населению выразил надежду на сохранение достижений, которых государству удалось достичь в период его президентства. Об этом, по его словам, позаботятся жители, любящие демократию и свободу.
Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите "Россия – Африка"
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