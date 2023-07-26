Президента Нигера удерживают мятежники – СМИ

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Президента Нигера Мохамеда Базума удерживают мятежники, их число неизвестно. Об этом сообщает журнал Jeune Afrique со ссылкой на военный источник.

При этом другой источник заявил, что Базум остается "целым и невредимым" и в настоящий момент ведет переговоры с мятежными военными.

Ранее агентство Reuters сообщило о мятеже группы солдат президентской гвардии Нигера. По данным журналистов, солдаты заблокировали здание, где находится офис главы государства.

Вместе с тем в районе офиса президента Нигера не наблюдается военной техники, добавили в агентстве AFP. Стрельбы в городе также не слышно.

В прошлом году сообщалось о задержании действующего тогда президента Перу Педро Кастильо. Арест произошел после попытки Кастильо распустить парламент в ответ на вынесение ему импичмента.

В связи с арестом в Перу начались массовые протесты в поддержку Кастильо. В ходе беспорядков десятки человек пострадали, еще несколько погибли.

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