Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Перу из-за протестов в стране

Фото: МИД России

МИД России посоветовал гражданам отложить поездки в Перу без необходимости из-за протестов в стране. Об этом сообщает RT.

По данным ведомства, массовые беспорядки происходят в восьми регионах страны. Для разрешения ситуаций в городах привлекается полиция. В Перу приостановили работу аэропортов в регионах Апуримак, Куско и Арекипа.

"Сообщается о 7 погибших (двое несовершеннолетних), десятках раненых и пропавших без вести", – говорится в сообщении ведомства.

Массовые протесты в стране начались в поддержку экс-президента Перу Педро Кастильо, который был отстранен от власти.

Ранее он распустил действующее правительство, а до этого одобрил процедуру импичмента Кастильо. Помимо этого, с 7 декабря экс-президент установил в стране комендантский час и ввел режим чрезвычайного положения в стране.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!