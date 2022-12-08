Эксперт заявил, что Запад может устроить в Монголии очередную цветную революцию

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Запад может рассматривать Монголию как слабое звено, очередную цель для дестабилизации и установки марионеточного режима. Об этом в материале для телеканала "360" заявил публицист Иван Новоселов.

По мнению обозревателя, протесты в Монголии имеют признаки цветной революции, поэтому России необходимо тщательнее следить за ситуацией. В стране существуют попытки свержения действующей власти.

В материале отмечается, что восточное направление для России с точки зрения экспорта энергоресурсов является важным, поскольку Запад по максимуму ограничил поставки в свою сторону.

"В этом году важность Монголии возросла, поскольку через нее планируют проложить одну из веток газопровода "Сила Сибири – 2", которая пойдет в Китай через Улан-Батор. Длина трубопровода на территории Монголии составит около 1 000 километров", – объяснил эксперт.

Как уточнил обозреватель, цели Запада в данных протестах прозрачны. Он намерен приватизировать оставшуюся в руках государства часть монгольской угольной промышленности, заявляя, что это поможет предотвратить коррупцию в Монголии.

О массовых протестах в столице Монголии Улан-Баторе стало известно 5 декабря. Местные жители обвиняют монгольские должностные лица в похищении 6,5 миллиона тонн угля на 44 триллиона тугриков (12,9 миллиарда долларов). Протестующие требуют от правительства и президента назвать имена тех, кто украл уголь.



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