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Протестующие заблокировали русскую церковь в Болгарии, где находились посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова, митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) и лидер партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков. Об этом сообщает Novinite.

По данным издания, люди протестовали против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Они якобы выкрикивают антироссийские лозунги, а у входа в храм стоят правоохранители.

В российском посольстве рассказали РИА Новости, что сообщение преувеличено. Дипмиссия отметила, что возле церкви была небольшая демонстрация, участники которой считали, что служба была посвящена победе ВС РФ на Украине.

"Цель приезда митрополита Антония – участие в торжествах по поводу 70-летия подворья Патриарха Московского и всея Руси в Софии", – сказали в посольстве.

В дипмиссии добавили, что об угрозах Митрофановой не идет речи.

Ранее сообщалось, что в Улан-Баторе прошли массовые демонстрации из-за скандала с хищением экспортного угля. Количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от количества, полученного китайской стороной, передают некоторые СМИ.



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