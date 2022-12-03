В Нидерландах протестуют фермеры

Полиция Нидерландов использует тяжелую технику, чтобы опрокинуть тракторы с протестующими фермерами внутри. Таким образом власти пытаются задавить протесты, которые с новой силой разгорелись в стране. Все началось после того, как правительство Нидерландов решило ограничить выбросы азота в окружающую среду.

Фермеры заявили, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения – основные источники выброса азота. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.