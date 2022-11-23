Умер один из пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме – СМИ

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Один из пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме скончался. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Отмечается, что врачи зафиксировали его смерть. При этом, по данным полиции Израиля, всего в результате происшествия пострадали 14 человек.

Между тем канцелярия правительства Израиля сообщила, что премьер-министр страны Яир Лапид проведет в среду, 23 ноября, совещание по теме ЧП с руководством служб безопасности в комплексе министерства обороны в Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов пострадали 18 человек, двое из которых получили серьезные травмы.

23 ноября около 07:00 у автобусной станции в Иерусалиме произошел взрыв. Вскоре после происшествия поступили экстренные данные о втором взрыве в автобусе поблизости. Сообщалось, что полиция рассматривает разные версии произошедшего, в том числе и теракт.

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