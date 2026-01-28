Форма поиска по сайту

28 января, 10:20

Мэр Москвы

Собянин: Москва входит в тройку наиболее освещенных мегаполисов планеты

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва входит в тройку наиболее освещенных мегаполисов планеты, заявил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

При этом, по его словам, благодаря внедрению энергоэффективных технологий и умных систем управления, электропотребление на нужды городского освещения практически не растет.

В прошлом году архитектурно-художественной подсветкой было оборудовано около 100 столичных объектов. Среди них – фасады школ, модернизированных по программе "Моя школа", Живописный мост, новая "Царская набережная" в музее-заповеднике "Коломенское" и здание Театра имени Пушкина.

Параллельно с этим в Москве создается единая система пешеходной навигации. На данный момент в городе установлено уже 108,1 тысячи домовых и 16,2 тысячи отдельно стоящих указателей.

Все они выполнены по единому стандарту: синие таблички с белым шрифтом, которые хорошо читаются и гармонично вписываются в городскую среду. Некоторые из них дополнены QR-кодами, позволяющими узнать больше о выдающихся жителях Москвы.

Мэр отметил, что в текущем году планируется масштабное обновление: установка более 26 тысяч новых приборов наружного освещения, в первую очередь во дворах, на детских и спортивных площадках. Архитектурной подсветкой будет оборудовано 139 объектов, а сеть навигации пополнят еще 2,4 тысячи домовых и 1 тысяча отдельно стоящих указателей.

Ранее сообщалось, что ландшафтное освещение появилось на площади Евразии у Киевского вокзала в Москве. Там возвели 142 осветительных прибора общей мощностью почти 3 киловатта. Световые столбы появились вдоль пешеходных дорожек, которые прилегают к центральной части площади.

