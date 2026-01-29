Подросток выстрелил в ухо сверстнику из сигнального пистолета в Петербурге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подросток выстрелил сверстнику в ухо из сигнального пистолета во время конфликта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Следователи установили, что инцидент произошел на проспекте Стачек. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Совершившего выстрел несовершеннолетнего оперативно задержали. Он полностью признал свою вину. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратил внимание на участившиеся инциденты с поножовщиной и рекомендовал задуматься о возвращении усиленных мер по борьбе с незаконным ношением оружия.

По его словам, раньше за соответствующее преступление полагалось тюремное заключение сроком на два года, однако сегодня суд назначает только административный штраф. В результате это привело к тому, что ношение ножей стало обыденным даже при посещении судов.