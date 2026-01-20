Форма поиска по сайту

20 января, 17:16

Происшествия

Убивший сверстника на дискотеке архангельский подросток получил 6 лет колонии

Фото: vk.com/plessyd

15-летний подросток, который убил сверстника на дискотеке в городе Мирном, приговорен к 6 годам воспитательной колонии. Об этом сообщили в Плесецком суде Архангельской области.

По данным следствия, все произошло 30 августа 2025 года. Один из подростков случайно толкнул знакомого на дискотеке в районном центре, после чего между ними возник конфликт. Они вышли на улицу, где продолжили толкать друг друга. В итоге один из мальчиков достал нож и ударил им сверстника. Пострадавший скончался на месте от полученной травмы.

После произошедшего нападавшего подростка оперативно задержали, так как на него указали свидетели ссоры. Во время следствия он рассказал, что в тот вечер употреблял алкоголь, поэтому плохо помнил все события. По его словам, убивать знакомого он не хотел. Также мальчик извинился перед родителями погибшего, однако они извинения не приняли.

Как отметили в суде, с осужденного взыскали 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Их получит мать погибшего.

Ранее к 8 годам воспитательной колонии приговорили подростка, который ворвался с молотком в школу Курска. Кроме того, он разместил в Сети файл, в котором содержались призывы к совершению теракта и оправдание терроризма.

Помимо лишения свободы, юношу на 3 года лишили права администрировать сайты и каналы, а также размещать обращения и иные материалы в интернете.

судыпроисшествиярегионы

