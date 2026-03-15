Горнолыжник Бугаев стал победителем Паралимпийских игр в слаломе

Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл Паралимпиаду в Италии в слаломе. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен соревновался в категории LW6. К ней относятся атлеты с поражением одной верхней конечности.

На Паралимпийских играх Бугаев завоевал уже третью медаль. Ранее он быть третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.

До этого лыжник-биатлонист Иван Голубков выиграл в гонке с раздельным стартом на 20 километров в положении сидя на Паралимпиаде. Он преодолел маршрут за 51 минуту 55,0 секунды. Второе место занял китаец Мао Чжун, а третье – итальянец Джузеппе Ромеле.