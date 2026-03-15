Лыжница Багиян взяла третью золотую медаль на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке на 20 километров с раздельным стартом на Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменке удалось преодолеть дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Багиян выступает в категории NS1, где соревнуются атлеты с нарушением зрения. Ее спортсменом-ведущим был Сергей Синякин.

Багиян завоевала уже третью золотую медаль Паралимпиады. До этого она победила в спринте и в гонке с раздельным стартом на 10 километров.

Ранее российский лыжник-биатлонист Иван Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 20 километров в положении сидя на Играх в Италии. Ему удалось преодолеть маршрут за 51 минуту 55,0 секунды. Серебро взял китаец Мао Чжуну, а тройку замкнул итальянец Джузеппе Ромеле.