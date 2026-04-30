Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 15:30

Транспорт

Движение транспорта перекрыли в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта перекрыли на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс в мессенджере MAX.

В частности, ограничения коснулись Кремлевской набережной по направлению к Большому Каменному мосту, Москворецкой набережной и Боровицкой площади. Также движение перекрыто:

  • на Большом Каменном мосту;
  • на повороте с Пречистенской набережной по направлению к Боровицкой площади;
  • на улице Знаменке;
  • на Тверской улице в районе улицы Моховой по направлению в центр.

По данным ЦОДД, сейчас на столичных дорогах 5 баллов, вечером ожидается до 7. Примерно после 16:00 интенсивное движение ожидается в центре города, на Садовом кольце, на МКАД в районе Ленинградского шоссе и на вылетных магистралях по направлению в область: на Щелковском и Каширском шоссе, а также на Ленинском проспекте.

"Если планируете поездку за город, лучше выезжать после 21:00. Заранее планируйте маршрут", – говорится в сообщении.

Вместе с тем на северо-западе Москвы изменилась схема движения автомобилей. Это связано со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии метро.

Изменения будут действовать с 30 апреля до 04:30 9 мая. В частности, часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, улицы Митинской и Мякининского проезда временно недоступны. На дублере Митинской и на дороге в районе Пятницкого шоссе организовано одностороннее движение.

