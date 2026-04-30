Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

30 апреля, 09:22

Транспорт

Схема движения изменена на северо-западе Москвы из-за строительства метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Схема движения автомобилей изменена на северо-западе Москвы из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии метро Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс в мессенджере MAX.

Изменения будут действовать с 30 апреля до 04:30 9 мая. В частности, часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, улицы Митинской и Мякининского проезда временно недоступны. По временным выделенным полосам может ездить только городской транспорт.

Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Кроме того, на дублере Митинской и на дороге в районе Пятницкого шоссе организовано одностороннее движение, а на 11 участках запрещена остановка/стоянка.

Отмечается, что за ситуацией на дорогах следят дорожный патруль и ситуационный центр ЦОДД.

Вместе с тем участок Арбатско-Покровской линии между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" также закрыт по 8 мая включительно. Это также связано со строительством тоннеля новой Рублево-Архангельской линии, который пройдет вплотную к действующему перегону.

На время закрытия будет запущено два компенсационных автобусных маршрута – КМ1 и КМ2. Также будет дополнительно усилено движение на Таганско-Краснопресненской линии и наземных маршрутах е30к, е30, 614 и 210.

Будущая Рублево-Архангельская линия должна связать "Москва-Сити" и подмосковный Красногорск. Сергей Собянин рассказывал, что первую очередь ветки планируется запустить уже в этом году. Поезда пойдут от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" с пересадками на МЦК и другие линии метрополитена.

Пассажиропоток прогнозируется на уровне около 90 тысяч человек в сутки, а после полного ввода линии – до 250 тысяч к 2033 году.

Участок метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" закрыли в столице

транспортгород

